Возможно, разведение сил начнется и на других участках, чтобы, наконец, воцарился долгожданный режим прекращения огня, - посол Германии Фельдгузен

"Я стараюсь много общаться с украинцами. В этих разговорах я чувствую усталость от войны, которая идет уже более пяти лет. Территория Украины была охвачена войной во время Второй мировой меньше по времени. Поэтому я чувствую эту усталость везде и понимаю, что люди хотят завершить кровопролитие. Возможно, это также будет причиной того, что разведение начнется и на других участках, чтобы, наконец, воцарился долгожданный режим прекращения огня", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат также отметила: "Я, конечно, не могу говорить с людьми на неподконтрольной территории, но, думаю, что там тоже есть эта усталость от войны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Хватит голову морочить взад-вперед, только вперед": жители прифронтовых Карловки и Нетайлово о возможном разведении войск. ВИДЕО

Говоря о причинах того, почему часть населения выступила против прошедшего разведения сил в г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области, Фельдгузен заявила, что понимает, что среди части населения распространено мнение, что жертвы войны не должны быть напрасными.

"Но люди, которые стояли в Золотом, которые выступают против разведения, точно хотят по политическим причинам отменить мирный процесс. Я думаю, что нужно четко отделять обычных людей от этих групп. Конечно, политические манипуляции всегда были и будут, не только в Украине - это везде, но в Золотом это было очевидной манипуляцией", - уточнила посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 20 минут обстреливали украинские позиции на Донбассе утром 19 ноября, - Минобороны

Фельдгузен рассказала, что во время посещения иностранными дипломатами Золотого смогла убедиться, что процесс отведения происходил в рамках договоренностей.