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19.11.19 13:29

"Сидят и пьют чай", - начальник администрации портов Украины в Мариуполе Барский рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе

Российская Федеральная служба безопасности России продолжает проводить досмотр судов, которые проходят через Керченский пролив.

мост,керченский

Как рассказал Крым.Реалии начальник администрации портов Украины в Мариуполе Игорь Барский, российские силовики высаживаются на судно и около часа проводят осмотр, передает Цензор.НЕТ.

"Подходят они практически на резиновых лодках. С этих лодок при ветре, качке очень сложно высадиться и вот эти сутки-двое – это как раз задержки, потому что они не могут высадиться на эти суда. Сам досмотр – это проверка судовой роли и паспортов моряков, паспортов экипажа – это практически десять минут. Все остальное время те, кто досматривают, сидят на судне, пьют чай и высиживают тот норматив, который им поставлен – один час на одно судно", – рассказал Игорь Барский.

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Он считает, что эти задержки "были выдуманы российскими властями, чтобы объяснить необходимость защиты и контроля моста через Керченский пролив".

При этом в украинской морской охране отметили, что не останавливают суда в Азовском море.

"Для нас нет разницы, какой порт назначения, у нас есть только законные основания, только если судно что-то нарушает. Если судно ничего не нарушает – мы его не останавливаем. Азовское море должно быть свободным для плавания под флагами разных стран", – сказал командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сиринский.

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