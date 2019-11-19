Зеленский: Надеюсь, что встреча "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Отмечается, что во время встречи премьер-министра Чехии и украинского президента в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и подготовку к саммиту нормандского формата.

"Я рассказал господину премьер-министру о наших усилиях для прекращения войны на Донбассе, возвращение всех украинских территорий и подготовку к нормандской встрече, которая, надеюсь, состоится в ближайшие недели", - заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции.

Он также поблагодарил правительство Чехии за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, санкционного режима, а также за активную поддержку в вопросе освобождения украинских заложников и пленных.

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