Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - заявила Тимошенко.

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Напомним, на прошлой неделе, фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.

Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

В ответ сегодня президент Зеленский заявил: "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места".