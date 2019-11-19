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19.11.19 13:41

"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе, но до них еще далеко, - посол ФРГ Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) уверена, что "формула Штайнмайера" может быть имплементирована только, когда стороны дойдут до процесса организации выборов, что, по ее мнению, произойдет не скоро.

фельдгузен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - сказала Фельдгузен.

Она также выразила мнение, что негативная реакция в обществе на согласование сторонами Трехсторонней контактной группы в Минске данного предложения была связана с тем, что люди слабо информированы об обстоятельствах возникновения "формулы".

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"Она была предложена где-то три года назад Франк-Вальтером Штайнмайером (в то время министр иностранных дел ФРГ. - Ред.), когда не было никакого прогресса в переговорах. В минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую", - рассказала дипломат.

Фельдгузен заверила, что "формула" никогда не имела целью изменить порядок Минских соглашений.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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