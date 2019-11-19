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19.11.19 13:49

За войну на Донбассе однозначно ответственна Россия, а не Порошенко, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Россия стремится разделить Украину и несет ответственность за войну на Донбассе.

За войну на Донбассе однозначно ответственна Россия, а не Порошенко, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице посольства США в Украине в сети Facebook.

"Я поздравляю Президента Зеленского и его внешнеполитическую команду с последними достижениями. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться", - говорится в сообщении.

По его словам, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия.

"Мы не должны слушать русскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно ответственна Россия", - подчеркнул Тейлор.

Он отметил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.

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За войну на Донбассе однозначно ответственна Россия, а не Порошенко, - Тейлор 01

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