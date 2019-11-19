Офис Президента фактически отстранил МИД от решения внешнеполитических вопросов, - Елисеев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Я не стал бы говорить о каких-то противоречиях между МИД или Офисом президента. К сожалению, сегодня МИД фактически отстранили от решения насущных внешнеполитических вопросов. Пример тому - ситуация вокруг украино-американских отношений. МИД превратился в того, кто выполняет роль почтальона, который просто передает документы от Офиса президента иностранным партнерам. Сегодня МИД, по сути, выполняет второстепенную роль", - отметил Елисеев.

По его словам, ключевой проблемой в отношениях между МИД и Офисом Президента является недоверие.

"Сейчас в МИД делят всех людей на "своих" и "чужих". Но в МИД нет ни своих, ни чужих! Там есть профессионалы и патриоты, которые хотят работать на государство. Они работают не ради каких-то политических партий или капризов", - подчеркнул Елисеев.

Он отметил, что сегодня многие в МИД находятся в подвешенном состоянии, ведь не знают, что с ними будет завтра.

"Начинается "охота на ведьм". Многие послы чувствуют, что их уволят только за то, что они были назначены во времена Порошенко", - рассказал Елисеев.

Напомним, ранее стало известно, что украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны.

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