Во время "нормандского формата" нужно определить сроки прекращения войны на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

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"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить - нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о сначала понятных каких-то сроках", - сказал Зеленский.

Он указал, что "хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками".

"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, лидеры стран нормандской четверки могут провести встречу в Париже 9 декабря.

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