Порошенко не пошел на допрос в военную прокуратуру, поскольку не получил повестку, - адвокат Головань

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вызов свидетеля на допрос регламентируется законодательством, по которому вызываемый на допрос должен быть проинформирован повесткой.

Он сообщил, что повестку Порошенко не получал, а информация о допросе стала известна из соцсетей.

"Я бы не рекомендовал своему клиенту в таком случае идти на допрос", - сказал он.

Сегодня пятый президент Украины не явился на допрос в военную прокуратуру по делу об Иловайском котле. Следственные действия с ним планировали провести в 10:00, однако ни он, ни его адвокаты не явились в прокуратуру. Стоит отметить, что по этому же делу его вызывали на 15 ноября, но Порошенко и тогда не пришел.

Напомним, 18 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.