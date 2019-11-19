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19.11.19 14:16

Должно быть больше конкретики по вопросу обмена "всех на всех", - Зеленский о встрече в "нормандском формате"

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в Нормандском формате нужно говорить о конкретных сроках взаимного обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Должно быть больше конкретики по вопросу обмена "всех на всех", - Зеленский о встрече в "нормандском формате"

Об этом он сказал на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Если мы говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, то есть такое словосочетание "обмен всех на всех", и для нас всех, для меня лично, для общества тоже должно быть больше конкретики", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "хочет вернуть всех наших людей домой". "Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - указал президент Украины.

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