Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Этот формат был заблокирован с 2016 года, и эта встреча уже успех", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что украинская сторона ожидает эту встречу на наивысшем уровне и очень серьезно к ней готовится.

Комментируя информацию о том, что по итогам встречи будет подписан "сухой документ", Зеленский сказал: "Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

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