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19.11.19 14:51

Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече Вышеградской четверке в следующем году.

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"Мы будем очень благодарны, если господин президент посетит нас в Праге, когда мы будем председательствовать в Вышеградской четверке. До этого у нас были на встрече 10 премьеров вместе со мной, и теперь мы ожидаем визита господина президента", - сказал Бабиш на совместной с президентом Украины пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Украинского государства поблагодарил за приглашения Бабиша. "Благодарю за приглашение в Прагу на встречу Вышеградской четверки. Наверное, в мае", - сказал Зеленский.

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Вышеградская четверка - объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное в 1991 году.

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