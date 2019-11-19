Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщают российские СМИ.

Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Согласно новым правилам, демонстрация нацистской символики возможна, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

По словам председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, старая норма принималась из благих побуждений, однако никто не задумывался о ее последствиях.

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Напомним, в начале двадцатого века свастика получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом нацистской диктатуры и идеологи.