В Сумах простились с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ТСН, несколько тысяч человек пришли проститься с Коростелевым.

Церемония прощания началась с заупокойной литии в Свято-Воскресенском соборе ПЦУ, которую отслужил епископ Сумкой и Ахтырский Мефодий. Далее траурная церемония прошла ул. Соборной, после чего прощание продолжилось в здании бывшего артучилища — ныне кадетского корпуса, в котором погибший получил профессию военного. Далее гроб с телом покойного на орудийном лафете доставили на Аллею Славы центрального кладбища Сум, где состоялась церемония похорон со всеми воинскими почестями.

"Наш комбриг - образец офицера Вооруженных сил Украины. Он очень грамотный, прекрасный командир. Лично показывал пример военнослужащим, учил их, поддерживал. Наша бригада понесла непоправимый потери", - так о Евгении Коростелеве отзывается заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Евгений Бондарь. Он вместе с другими военнослужащими 128-й бригады приехал проводить в последний путь своего командира.

Евгений Коростелев с начала войны находился среди защитников Украины. Прошел тяжелый боевой путь вместе с 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой, от командира взвода управления самоходной артиллерийской батареи до начальника артиллерии - заместителя командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. С сентября этого года был назначен командиром 128-й ОГПБр.































































Фото: UA:СУМИ, Панорама, Сумской облсовет.

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После прощания колонна двинется пешим ходом к Центральному кладбищу на Аллею Славы, где состоятся похороны Героя.

У него остались жена, дочь и сын.

Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.