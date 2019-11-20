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20.11.19 09:37

В Сумах сегодня прощаются с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО

20 ноября, в городе Сумы в 10.00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе начнется церемония прощания с Евгением Владимировичем Коростелев, полковником, командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады, который 12 ноября в районе села Новотроицкое Донецкой области, во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение в результате минно-взрывного подрыва, от которого умер сегодня в 4.00 в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона, так и не приходя в сознание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений Коростелев с начала войны находился среди защитников Украины. Прошел тяжелый боевой путь вместе с 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой, от командира взвода управления самоходной артиллерийской батареи до начальника артиллерии - заместителя командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. С сентября этого года был назначен командиром 128-й ОГПБр.

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После прощания колонна двинется пешим ходом к Центральному кладбищу на Аллею Славы, где состоятся похороны Героя.

У него остались жена, дочь и сын.

Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.

В Сумах сегодня прощаются с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений 01

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