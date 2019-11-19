В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, согласно проекту закона лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.

В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

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