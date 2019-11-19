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19.11.19 15:41

"Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал новую аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога.

Соответсвующую аудиозапись Поляков опубликовал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей. 
- У вас там интересно.
- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

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В свою очередь правозащитница Маляр отмечает, что Клитиной нужно идти в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство.

"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного. А значит должны извиниться за распространение недостоверной информации и, если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб, то еще и компенсировать его", - пишет она.

Александра Клитина занимает должность замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В целом в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ.

Замминистра Клитина попала на должность через кровать: Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика 01

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