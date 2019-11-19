Зеленский подписал закон о беспрепятственном доступе к пляжам и водоемам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Закон запрещает ограничение общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам.

Согласно закону, ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Полномочия по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к водоемам предоставляются исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям.

Напомним, данный закон Верховная Рада поддержала во втором чтении 29 октября.

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