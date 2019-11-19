Условий для выборов в ОРДЛО сейчас нет, - советник президента ЕК по Украине Брок

Фейковых местных выборов на пока еще оккупированной территории Донбасса не будет, если только Украина сама на такое не согласится, причем сейчас условий для них нет. Об этом Европравде сказал спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что для выборов явно недостаточно разведения войск на небольших участках и обмена заключенными", - сказал еврочиновник. По его словам, Украина должна установить контроль над границей, украинские СМИ - получить возможность работать на всем Донбассе, и нужно "решить что-то" с голосованием переселенцев.

По мнению Кремля, выборы якобы должны состояться в ОРДЛО до передачи Украине контроля над границей. Брок говорит: как это сделать - вопрос переговоров. "На столе есть идея о совместном контроле за границей со стороны Украины и ОБСЕ. Для Украины... это вопрос суверенитета", - отметил он.

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Еврочиновник сказал, что сейчас Украина доказывает, что с ее стороны есть добрая воля, и это, по его мнению, "очень поможет" для международной позиции страны. "А вот с российской стороны мы пока не видим ни движения. И это не только я говорю. Мысли миссии ОБСЕ очень схожи с моими", - подытожил Брок.