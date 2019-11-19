САП сообщила о подозрении нардепу VIIІ созыва Дзензерскому, который не задекларировал 4,7 млрд (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины. Несмотря на то, что сейчас указанное лицо не находится по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи).

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В сообщении Бюро не приводится фамилия указанного лица.

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе VIII созыва Денисе Дзензерском (входил во фракцию "Народный фронт").

Как сообщалось, 26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Дзензерского за 2015 и 2016 годы. Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на сумму свыше 4 млрд грн. В декабре Киевский апелляционный суд отменил постановление САП о закрытии уголовного производства, а в январе 2019 года НАБУ возобновило его расследование.