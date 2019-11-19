В КС поступило представление Верховного Суда относительно конституционности судебной реформы Зеленского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
Верховный Суд просит рассмотреть на соответствие Конституции положения части 1 статьи 37, части 1 статьи 94, пункта 3 части 3 статьи 135 закона от 2 июня 2016 № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона от 16 октября 2019 года № 193-ИХ "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" и еще ряда статей.
Напоминаем, пленум Верховного Суда 15 ноября принял решение направить в КС представление о конституционности положений закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления". Отмечалось, что судьи будут просить КС рассмотреть их представление как безотлагательное.
Верховный Суд считает неконституционным определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и порядок освобождения членов Высшего совета правосудия новым органом, который не предусмотрен Конституцией. Также Верховный Суд заявляет о неконституционности положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок дисциплинарной ответственности судей.
Верховная Рада 16 октября приняла закон о перезапуске судебной реформы, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. 4 ноября Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Им предусмотрено внесение изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей", "О очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".