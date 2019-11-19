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19.11.19 16:33

Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар

Народные депутаты Михаил Волынец ("Батькивщина") и Виктория Сюмар ("Евросолидарнисть") готовы взять на поруки бывшего парламентария Олега Ляшко, подозреваемого в деле о драке с главой комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом парламентарии заявили во время заседания Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который рассматривает ходатайство о применении в отношении Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Я лично здесь, в этом зале, под камеры журналистов написал это заявление и в своем ходатайстве заявляю, что беру на поруки Олега Валерьевича Ляшко", - сказал Волынец.

Со своей стороны Сюмар, заявляя о готовности взять Ляшко на поруки, выразила уверенность в том, что "никаких рисков для следствия не несет его пребывания на свободе, поскольку человек появляется на все допросы и процессуальные действия".

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

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