До 2024 года в 26 украинских школах будут внедрять проект, который позволит снизить уровень буллинга - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Приказ, который официально утверждает программу эксперимента, прогнозируемые результаты, а также способы поддержки пилотных учреждений, был размещен сегодня, 19 ноября 2019 года, на сайте Министерства образования и науки.

"Мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательной компетентностью, которой должен обладать выпускник Новой украинской школы. Ведь накапливать знания по предметам сегодня недостаточно, чтобы реализовать свои умения и стать успешным. Важно также понимать, что "мягкие навыки" является более широким понятием, которое предполагает умение решать сложные задачи, креативно и критически мыслить, коммуницировать и сотрудничать", - отметила министр образования Анна Новосад.

Для участия в программе в целом было отправлено 182 заявки, среди которых было отобрано 26. Представители этих учреждений в октябре прошли первый тренинг с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами. Авторы программы ожидают, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинга. Кроме того, система СЕЕН должна изменить общую атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, друг к другу и к самим себе.

На данный момент в рамках эксперимента уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В дальнейшем EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать эти методики в домашнем обучении.

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