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19.11.19 17:02

Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр

Заместителю министра инфраструктуры Александре Клитиной, о которой в опубликованных нардепом Антоном Поляковым записях голоса похожие на голоса депутатов СН сказали, что она получила это назначение "через постель" - стоит обратиться в суд.

Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке юрист и правозащитник Анна Маляр.

"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного. А значит должны извиниться за распространение недостоверной информации и, если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб, то еще и компенсировать его", - пишет она.

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Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность.

Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель, - правозащитница Маляр 01

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