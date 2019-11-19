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19.11.19 17:07

Количество небоевых потерь в армии уменьшилась на 15%, - Военная служба правопорядка

Согласно данным Военной службы правопорядка количество небоевых потерь в Вооруженных Силах Украины уменьшилось на 15%.

всп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Кроме того, на 10% уменьшилось количество уголовных преступлений, связанных с уклонением от военной службы, благодаря своевременному розыску до наступления уголовной ответственности.

Среди положительных тенденций в армии - уменьшение количества ДТП - на 10% (прежде всего за счет уменьшения количества ДТП на военном транспорте).

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"Сейчас в Вооруженных Силах происходят определенные изменения, которые свидетельствуют о применении соответствующих активных профилактических мероприятий", - отметили в ВСП.

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