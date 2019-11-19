Если 5% судебной системы почистить, она будет работать как часы, - Венедиктова

Об этом он рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистки, поддерживает ли она идею о ликвидации нынешнего ОАСК (Окружной административный суд Киева. - Ред.) и создании нового суда, Венедиктова отметила, что она за устойчивость судебной системы. Нельзя ликвидировать каждый суд, который нам не нравится.

"Лучше наказывать судей, которые выносят неправосудные решения или совершают преступления. У нас главная проблема в стране - это безнаказанность", - подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, правоохранительные органы должны собирать таким образом материалы, чтобы потом они "в судах не разваливались".

"А то у нас за все "огребают" судьи. За работу адвокатов. За работу прокуроров. За работу исполнителей судебных решений", - заявила она.

"Убеждена, если 5% из судебной системы почистить с определенным логическим доведением до приговоров, она будет работать как часы. Там столько трудоголиков, там столько людей хороших, светлых есть. В том числе и молодых, пришедших в систему, они горят своей работой", - рассказала Венедиктова.

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