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19.11.19 17:28

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе пресекли деятельность незаконного производства алкоголя, замаскированного под изготовление стеклоомывателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины была установлена группа лиц, которые в течение 2018-2019 гг. осуществляли массовую незаконную поставку спирта на подпольное производство алкоголя. Указанное производство было замаскировано под изготовление стеклоомывателя. В дальнейшем незаконно изготовленную продукцию хранили, перевозили и реализовывали конечным потребителям.

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя 02

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По результатам проведенных мероприятий подпольное производство ликвидировано. Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 4,8 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью более 1,4 млн грн.

На Херсонщине налоговой милицией ликвидировано нелегальное производство алкоголя, замаскированное под изготовление стеклоомывателя 03

Продолжается следствие.

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