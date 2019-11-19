Дело о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн передано в Антикоррупционный суд

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю ОГА о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса. Его не арестовывали, суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

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Как сообщает издание "Левый берег", речь идет об экс-председателе Запорожской обладминистрации Константине Брыле, который с 25 сентября 2015 года работал первым зампредседателя ОГА, а в последние месяцы исполнял обязанности председателя в связи с отставкой Григория Самардака.

22 апреля 2016 года президент Петр Порошенко назначил его председателем Запорожской ОГА.

Он был уволен 11 июня 2019 года президентом Владимиром Зеленским.