Россия должна продолжить транзит газа через Украину, - МИД Германии

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на Громадське ТВ.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжить и после 2019 года ", - сообщил Маас.

Он также отметил, что накануне немецкий парламент одобрил ратификацию обновленной газовой директивы, которая предусматривает наложение на "Северный поток-2" (трубопровод, по которому Россия смогу доставлять газ в обход Украины) искусственных ограничений.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последнее время. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, которые мы это обещали ", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер