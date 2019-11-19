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19.11.19 17:42

Сейчас очередь России реализовать взятые на себя обязательства по Донбассу, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Российской Федерации пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сказал Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко во вторник в Киеве.

"На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями", - сказал Маас.

По его словам, людям на Донбассе необходим режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.

"Закон об особом статусе (Донбасса. - Ред.) с подготовкой местных выборов и преследовании преступлений, которые состоялись во время конфликта – это только два из тех больших вопросов, которые стоят перед нами. Поэтому Германия и Франция будут делать много для того, чтобы сделать свой взнос в решение, чтобы в конце концов мир пришел на восток Украины", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что ФРГ делает это не в качестве нейтрального посредника, а отстаивает принципы Европы и европейского мирного порядка.

"И поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины именно в рамках ЕС. Как и, в общем, наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных" - отметил глава МИД Германии.

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