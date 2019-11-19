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19.11.19 17:42

Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Сергей Лещенко

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников на высокие должности. Как сообщает экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко, она претендовала на то, чтобы ее человек возглавил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиїнськи Новини.

"Сейчас во главе этого органа власти, оперирующего Чернобыльской зоной и многомиллиардными бюджетами финансовой помощи, находится исполняющий обязанности", – отметил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко лоббировала назначение своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив президента Владимира Зеленского в парламенте. Получив отказ, она решила перейти в оппозицию. Формальным поводом для этого стало принятие закона о рынке земли сельхозназначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко

Кроме того, о своей оппозиционности напомнило и ВО "Свобода". Как считает Лещенко, так партия решила выразить свое недовольство в связи с намерениями власти приватизировать "Укрспирт", что идет вразрез с финансовыми интересами Игоря Кривецкого по прозвищу "Пупс", которого называют спонсором "Свободы".

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