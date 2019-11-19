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19.11.19 17:52

Украина готова к разумному компромиссу по Донбассу на встрече в "нормандском формате", - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод наемников РФ из Донбасса

вадим,пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил сегодня на брифинге.

Он подчеркнул, что уже есть согласие всех четырех сторон на встречу 9 декабря в Париже.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут", - отметил он.

Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод пророссийских войск из Донбасса.

"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла", - заявил он.

Он выразил надежду на то, что на этой встрече будет достигнут реальный прогресс, которого Украина ожидала с 2016 года, когда была последняя встреча в таком формате.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

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