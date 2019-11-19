Украина готова к разумному компромиссу по Донбассу на встрече в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил сегодня на брифинге.

Он подчеркнул, что уже есть согласие всех четырех сторон на встречу 9 декабря в Париже.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут", - отметил он.

Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод пророссийских войск из Донбасса.

"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла", - заявил он.

Он выразил надежду на то, что на этой встрече будет достигнут реальный прогресс, которого Украина ожидала с 2016 года, когда была последняя встреча в таком формате.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

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