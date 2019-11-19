С начала суток враг четырежды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Согласно сообщению пресс-центра Объединенных сил, враг трижды обстрелял позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Крымского (из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Пивденного (из ручных и станковых противотанковых гранатометов) и Новотошковского (из ручных противотанковых гранатометов), передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутово.

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"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Кроме того, уточняем, что ранения украинского воина, которое произошло 17 ноября недалеко населенного пункта Сизое Луганской области, по предварительным результатам расследования, квалифицируется как боевое. Продолжаются исследования обстоятельств происшествия, продолжаются специальные следственные действия. Сейчас жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает. Ему была предоставлена ​​вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. На Приазовье ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.