Мы должны совместно противостоять строительству "Северного потока - 2", - Порошенко на встрече с экс-главой Бундестага Ламмертом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Рад встрече с бывшим председателем Бундестага ФРГ Норбертом Ламмертом и возможности поблагодарить за многолетнюю поддержку Украины.

Мы обсудили ключевые вызовы, стоящие перед Украиной. Чрезвычайно важно обеспечить выполнение Россией безопасности условий Минских договоренностей. Также согласились, что санкции ЕС должны оставаться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мы должны совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока 2", ведь проект представляет угрозу для энергетической безопасности как Украины, так и ЕС.

Приятно, что господин Ламмерт как председатель Фонда Конрада Аденауэра рассматривает перспективы развития партнерства между партией "Европейская солидарность" и Фондом. Благодарны за сотрудничество!"