Задержка легализации игорного бизнеса несет риск непоступления в госбюджет запланированных 4 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире телеканала "Рада", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа контроля.

"Эти поступления в бюджет пока не подкреплены законодательными актами. Я хочу, чтобы мы увидели реальные законодательные акты. Надеюсь, что законы по игорному бизнесу и по янтарю будут проголосованы, и мы будем получать реальные поступления в бюджет. Как и каким образом - это будет регулироваться исключительно на уровне законов", - подчеркнул он.

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Согласно госбюджету-2020, правительство рассчитывает на поступление более 4 млрд грн от игорного бизнеса и 0,5 млрд грн от деятельности по добыче янтаря.

Валерий Пацкан подчеркнул, что законопроекты, регулирующие деятельность в указанных сферах, еще рассматриваются в профильных комитетах.

"Счетная палата, анализируя проекты государственных бюджетов, неоднократно подчеркивала необходимость соблюдать нормы Бюджетного и Налогового кодексов. Недопустимо включать в бюджет дополнительные поступления от еще не принятых законодательных изменений. Для соблюдения сбалансированности бюджетных показателей на 2020 год следовало бы принять соответствующие законопроекты до утверждения бюджета на следующий год. Неприятие этих законов или принятия в другой редакции усиливает риск непоступления в государственный бюджет соответствующих доходов", - отметил председатель Счетной палаты.

Кроме того, добавил он, от приватизации ожидается поступление 12 млрд грн в государственный бюджет. Валерий Пацкан выразил надежду, что в следующем году, в отличие от предыдущих, поступления в государственный бюджет от приватизации будут реальными, а не только запланированными.

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