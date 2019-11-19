ВСУ сбили на Донбассе вражеский беспилотник. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "На Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, враждебный беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия. При падении на необитаемом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о опасный груз, которым враг пытался поразить наших военных.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации".

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