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19.11.19 21:42

До конца года ВСУ получат 2 800 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

До конца 2019 года ожидается поставка в ВСУ 2 800 единиц вооружения и военной техники.

армия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Запланирована поставка еще около 54 тысяч штук боеприпасов различного назначения, более 800 приборов ночного видения и более 2 800 образцов ВВТ, в т.ч. ракетно-артиллерийского вооружения - почти 1 300 единиц, бронетанкового вооружения и техники - около 80 ед., более 100 ед. автомобильной техники, около 80 ед. средств инженерного оборудования, более 30 комплексов БПЛА и более 30 средств связи.

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В Минобороны отметили, что также будут продолжаться поставки радиолокационных станций для ПВО и комплексов и станций РЭБ, модернизированных самолетов и вертолетов.

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