В ГБР уже получили доступ к около 60 делам Майдана, к утру получат ко всем, - следователь ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, о том, что прямо сейчас происходит с делами Майдана, рассказал в комментарии LB.ua следователь, заместитель начальника управления специальных расследований Управления специальных расследований ГПУ, Иван Бабенко.

"Физически дела ГПУ не передает. Но якобы существуют постановления, подготовленные руководством ГПУ, о передаче уголовных производств по подследственности. И в единый реестр досудебных расследований внесена соответствующая информация об их передаче, в связи с чем я эти уголовные производства под своим доступом в систему уже не вижу. То есть, у каждого следователя или прокурора есть свой доступ к ЕРДР. И те уголовные производства, которые были закреплены за Управлением, я уже не вижу. Я имел к ним доступ. Если они передаются по подследственности, соответственно, я это производство уже не вижу ", - пояснил он.

По словам Бабенко, по состоянию на утро 19 ноября дел Майдана, которые расследовались УСР ГПУ и исчезли из доступа УСР в ЕРДР, было 56. "До завтра у нас в доступе будет ноль таких дел, насколько я понимаю", - прогнозирует следователь.

Он добавил, что постановления о передаче уголовных производств по подследственности он не видел.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.