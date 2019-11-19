Россия отрабатывает в Украине кибератаки, которые направит против Запада, - СНБО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СНБО.



"В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран-членов НАТО и Европейского союза", – сказал он.



Данилов считает, что Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.



Он добавил, что опыт, который Украина получает в борьбе с российской гибридной агрессией, полезен для стран-членов НАТО.



Стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, которая предоставляется Украине в рамках трастовых фондов НАТО, отметили в пресс-службе



Винников заявил, что альянс поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать "совместную работу на благо евроатлантической интеграции Украины". По его словам, НАТО и в дальнейшем будет помогать Украине как в рамках Комплексного пакета помощи, так и в вопросах поддержки реформы сектора безопасности и обороны.





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