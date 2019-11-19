Экс-глава Апелляционного суда Чернушенко, которого в 2015-м подозревали в работе на ФСБ, подал иск против Нацполиции и СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева, истец просит суд обязать Нацполицию исключить из базы розыска Министерства внутренних дел Украины его персональные данные.

Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Нацполиции по неисключению из базы розыска МВД персональных данных Антона Чернушенко.

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Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 24 июня 2015 года ГПУ сообщила о подозрении главе Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. Он подозревался в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 376 и 375 Уголовного кодекса Украины - незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота, вынесении судьей заведомо неправосудного решения. 30 июня ВР проголосовала за его арест. После этого одиозный судья, утверждающий, что находится в Украине, бесследно пропал. 8 июля Генпрокуратура объявила его в розыск.

В обнародованной распечатке отдельных смс-сообщений Чернушенко были указаны просьбы (поручения) о том, какие решения нужно принимать в тех или иных делах, указывались также фамилии фигурантов дел.

10 июля он был отстранен от должности.

Во время обыска в кабинете Чернушенко было обнаружено и изъято компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, денежные средства неопределенного происхождения, карточки на 14 тонн горючего, а также ключи от пяти автомобилей.

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Служба безопасности Украины проверяла информацию о том, являлся ли бывший глава Апелляционного суда города Киева Антон Чернушенко сотрудником Федеральной службы безопасности России.