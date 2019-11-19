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19.11.19 23:40

"Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк утверждает, что в шутку предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины.

виндман

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Экс-секретарь СНБО Украины сказал, что помнит, как однажды говорил с Виндманом о должности министра обороны. Это произошло во время их разговора о том, как они жили недалеко друга от друга еще во времена СССР. И тогда Данилюк якобы в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.

"Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка", - сказал Данилюк.

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Данилюк отметил, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Зеленского. 

Напоминаем, Виндман во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Данилюк трижды предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины.

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