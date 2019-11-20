На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и "Новоросии", - волонтер. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Екатерина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.
"А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция "раша и сепар ТВ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирование граждан через вражеские каналы", - написала она.
Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции в цифровых тюнерах Т2 каналов России и "Новороссии" - зафиксировать это возможными средствами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию.