Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты Украины, никогда не будут забыты, - посол Франции Понсен

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.
"Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения", - отметил дипломат.
Посол также заверил, что полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.
Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.
12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.
Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.