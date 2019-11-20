Соболезнования в связи со смертью комбрига Коростелева выразили послы Великобритании, Германии, США и Франции

Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.

"Послы Франции, Германии, Великобритании, США выражают свои соболезнования Украине по поводу смерти полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он сопровождал нас 7 ноября в Петровском во время разведения", - отметил дипломат.

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Посол также заверил, что полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты.

Отметим, что до сих пор Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский не высказался о гибели комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.

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Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.

Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

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