Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Обвинение в том, что вице-президент Байден действовал неадекватно, не показалось мне заслуживающим доверия", - сказал Волкер.

"Как я свидетельствовал ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением", - добавил он.

По его мнению, Байденом не руководили финансовые или личные мотивы при выполнении им обязанностей вице-президента.

"Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.

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Он также подчеркнул, что изначально сделал "резкое различие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена - Хантер и самим Джо Байденом.

"Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе ", - сказал Волкер.

По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию в отношении Байдена.

"Я никогда не осознавал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.