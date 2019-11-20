Глава парламента Эстонии Пиллуаас обвинил РФ в аннексии 5% страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пиллуаас.

Он добавил, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтобы вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Пиллуаас.

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Напомним, согласно Тартуским мирным договором 1920 года, заключенным РСФСР и независимой Эстонией, к последней отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край.

Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться в границы, проведенные в связи с Тартуским договором. Россия же официально считает этот договор недействительным.