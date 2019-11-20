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20.11.19 08:10

Сына экс-президента Германии убили во время доклада в клинике Берлина

Врач Фриц фон Вайцзеккер (Fritz von Weizsäcker), глава отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, располагающейся возле Шарлоттенбургского дворца, был убит во вторник, 19 ноября, во время своего выступления, посвященного заболеваниям печени.

убийство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Он читал доклад в своей клинике перед 20 слушателями, когда на него напал находящийся в зрительном зале человек и нанес врачу смертельное ножевое ранение.

Находившийся среди зрителей полицейский в гражданском пытался помешать нападавшему, но сам получил тяжелое ранение.

Погибшему было 59 лет.

О мотиве преступления ничего не сообщается. Нападавший задержан.

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Фриц фон Вайцзеккер - сын бывшего мэра Западного Берлина (1981-1984) и президента Германии (1984-1991) Рихарда фон Вайцзеккера, сыгравшего заметную роль во время воссоединения Германии. Именно он был первым президентом объединенной Германии.

Рихард фон Вайцзеккер служил во время Второй мировой войны на Восточном фронте, в частности, находился в соединении, стоящем на ленинградском фронте во время блокады города. 8 мая 1985 года он произнес ставшую знаменитой речь, в которой назвал 8 мая 1945 года "днем освобождения от человеконенавистнической системы национал-социалистического господства".

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