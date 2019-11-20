Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Politico, в распоряжении которого оказался текст предложенных изменений.
Предложения Франции предусматривают введение новой процедуры, состоящей из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, ЕС имеет право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.
Сейчас процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате разделен на 35 тематических блоков — все, от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, внедряется одновременно.
Франция же предлагает заменить одновременное внедрение тематических блоков поэтапным процессом, где каждый из этапов будет сопровождаться отдельными переговорами. Успешное завершение одного этапа позволит стране участвовать в соответствующих программах и проектах ЕС.
Как сообщили Politico европейские дипломаты, представленные предложения выглядят для них как попытка Парижа оправдать свое решение о блокировании начала переговоров о вступлении в ЕС для Албании и Северной Македонии. Оно было объявлено на последнем саммите ЕС 17 октября.
По нынешним правилам процедура вступления страны в ЕС происходит так:
- страна подает заявку стране, председательствующей в ЕС;
- и передает ее Европейской комиссии (органа исполнительной власти ЕС) для предварительной оценки;
- на основе оценки Еврокомиссии Совет ЕС (собрание глав государств-членов ЕС) определяет, можно ли предоставить стране статус кандидата на членство;
- начинается процесс переговоров, в ходе которого страна-кандидат постепенно внедряет свод законов и положений ЕС (acquis) — для удобства оно разбито на 35 тематических блоков;
- после внедрения acquis страной Европейская комиссия, Совет ЕС и Европейский парламент должны составить и утвердить соглашение о вступлении этой страны в ЕС;
- после этого соглашение должно быть ратифицировано всеми странами-членами ЕС и страной-кандидатом.