Ценой жизни спас студента-парашютиста: 17 лет назад погиб Герой Украины Василий Мельников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

"19 ноября исполнилось 17 лет с тех пор как трагически погиб Василий Мельников. Ценой собственной жизни он спас студента-парашютиста Павла Солоницына. Василий Александрович получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

Помним Героя ...", - говорится в сообщении.

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Родился Василий Мельников 27 апреля 1977 года в городе Мариуполь. С детства занимался парашютным спортом в Харьковском аэроклубе Общества содействия обороне Украины. 14 сентября 1997 года ему был присвоен 1-й спортивный разряд. В 1998 году поступил на заочное отделение Харьковского института физкультуры. Далее парень решил посвятить жизнь военной службе. Он проходил срочную службу в рядах ВСУ в Болграде. Как пишет сайт города Мариуполя, в 2000 году в звании "младший сержант" Василий Мельников подписал контракт и стал служить радистом-парашютистом поисково-спасательного взвода № 95 отдельной аэромобильной бригады Житомирского гарнизона.

Трагически погиб он 19 ноября 2002 года на учениях в Черниговской области.

Около 12:00 выполнялся третий полет самолета с аэродрома "Бородянка". Задание парашютистов было десантирование с высоты 4200 метров.

Василий Мельников был инструктором, который прыгал вместе с Павлом Солонициным по программе AFF ("Рабочая программа "Ускоренное обучение свободному падению AFF"). Это был сложный прыжок 4 уровня, который стал для мариупольца последним.

Десантирование тренирующихся прошло за один заход. Павел Солоницин и Василий Мельников прыгали последними. Мельников как инструктор держал Солоницына за правый ножной обхват подвесной системы. Каждый из парашютистов должен был достигнуть земли отдельно. Солоницын выполнял тренировочное задание, а Мельников контролировал действия своего обучаемого.

На высоте 1800-2000 метров инструктор Мельников подал команду Солоницину прекратить все маневры и готовиться к раскрытию парашюта. После попыток это сделать Солоницын потерял стабильное положение тела и совершил разворот вправо. Мельников сразу пришел на помощь к своему обучаемому и попытался открыть его основной парашют с левой стороны, но это ему не удалось. Из-за этого Мельников вынужден был в свободном падении сместиться к правой стороне обучаемого. Он ввел в действие основной парашют Солоницина на высоте примерно 350 метров, а позже сработал запасной парашют. Приземляясь на землю "под двумя куполами", Солоницын не получил никаких повреждений.

Василий Мельников начал раскрывать свой запасной парашют лишь после того, как убедился в раскрытии основного парашюта Солоницина. Поскольку было потеряно время, имеющейся высоты не хватило для наполнения купола запасного парашюта воздухом (раскрыть основной времени, естественно, уже не было также). Свой 890-ый прыжок он совершил неудачным... Парень ударился о землю. В результате полученных травм Василий Мельников погиб.

Для безопасного приземления ему не хватило всего 100 метров высоты и двух секунд времени...

Похоронен Василий Мельников в Харькове на кладбище № 13 (участок 29, ряд 7, место 15). На его могиле написаны слова из Библии "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

Указом Президента Украины Леонида Кучмы № 145/2003 от 20 февраля 2003 года за совершение героического поступка ценой собственной жизни младшему сержанту, радисту-парашютисту поисково-спасательного взвода № 95 отдельной аэромобильной бригады Василию Александровичу Мельникову посмертно присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Его бюст установлен в Житомире на территории воинской части А0281 – 95-й отдельной аэромобильной бригады.

В Украине проводятся соревнования по классическому парашютизму, включающие Кубок памяти Василия Мельникова.