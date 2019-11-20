Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Только 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

25% опрошенных считают себя азартными людьми. Однако большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

По данным соцопроса, почти половина опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино (причем отношение к легализации казино улучшилось). Хуже всего относятся к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

Исследование проводилось 27-30 сентября 2019 года. Были опрошены граждане Украины возрастом от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщалось, эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко заявил, что правительственный законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" создает условия для стимулирования развития высокорисковых азартных игр - таких как букмекерство и онлайн-бэтинг.